Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht in Cuxhaven - Radfahrerin leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Dienstag (26.11.2025) kam es gegen 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht im Feldweg in Cuxhaven. Ein bislang unbekannter PKW Fahrer fuhr hierbei zu dicht an einer 81-jährigen Cuxhavenerin vorbei, welche auf ihrem Fahrrad unterwegs war.

Hierdurch stürzte die Seniorin. Sie wurde leicht verletzt. Durch den Sturz wurde darüber hinaus ein geparkter PKW VW beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

