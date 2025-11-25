Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Auffahrunfall an der AS Stotel ++ Räder von PKW entwendet ++ Tageswohnungseinbruch

Cuxhaven (ots)

Auffahrunfall beim Auffahren auf die Autobahn

Loxstedt / BAB27. Am Montagnachmittag kam es gegen 16.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Stotel, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Die 24-jährige aus Oldenburg wollte mit ihrem PKW auf die Autobahn auffahren. Hinter ihr fuhr ein 38-jähriger Geestländer mit einem Lieferwagen. Aus Unachtsamkeit fuhr der 38-jährige auf den PKW der Oldenburgerin auf. Die Frau wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge bleiben fahrbereit und mussten nicht abgeschleppt werden.

Räder von PKW entwendet

Geestland / Debstedt. Unbekannte Täter haben bei einem PKW alle vier Räder demontiert und entwendet. Das Fahrzeug war von Donnerstag, 20.11.25, 16 Uhr, bis Montag, 24.11.25, 10 Uhr, auf einem Parkplatz in der Spadener Straße in Debstedt abgestellt. Der Schaden liegt bei etwa 800 Euro.

Tageswohnungseinbruch

Geestland / Bad Bederkesa. Am gestrigen Montag brachen in der Zeit vom 9.30 Uhr bis 11 Uhr unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Beerster Mühlenweg ein. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zutritt zum Haus und durchsuchten die Räume. Entwendet wurde ein Möbeltresor mit Schmuck und Bargeld. Der Schaden wird auf etwa 6.500 Euro geschätzt. Zeugen, die zur Tatzeit Personen und/oder Fahrzeuge im Beerster Mühlenweg gesehen haben, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich unter 04743-9280 bei der Polizei Geestland zu melden.

