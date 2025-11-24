Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gebäudebrand in Lamstedt - Fahrbahn voll gesperrt - starke Rauchentwicklung

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Gegen 05:00 Uhr meldeten Nachbarn einen Gebäudebrand in der Straße Auf den Köven (Kreisstraße 21) in Lamstedt. Das derzeit leer stehende Gebäude steht mittlerweile in Vollbrand. Feuerwehr und weitere Einsatzkräfte sind vor Ort. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung. Die Fahrbahn ist derzeit voll gesperrt. Bitte halten Sie Fenster und Türen geschlossen.

Es wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell