Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Renovierungssarbeiten bei der Polizeistation Dorum - Dienststelle voraussichtlich bis 14.12.2025 geschlossen

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Geestland. Ab Montag (24.11.2025) finden bei der Polizeistation Dorum größere Renovierungsarbeiten statt.

Diese dauern voraussichtlich bis zum 14.12.2025 an. In dieser Zeit ist die Polizeistation geschlossen.

Bitte wenden Sie sich im erforderlichen Fall an den Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Geestland, Rosenburg 9, 27607 Geestland, welcher rund um die Uhr erreichbar ist. Telefonisch ist die Dienststelle unter der Nummer 04743 9280 erreichbar.

Im Notfall wählen Sie bitte die 110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell