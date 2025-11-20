PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Angezeigte Bedrohung und Körperverletzung am Bahnhof in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Dienstag (18.11.2025) erstattete ein 14-jähriger Jugendlicher Anzeige bei der Polizeiinspektion Cuxhaven. Er gab hierbei an, dass er gegen 18:00 Uhr zusammen mit einer Bekannten am Bahnhof in Cuxhaven einen Streit zwischen zwei ihm unbekannten Personen schlichten wollte. Eine der Personen hätte ihm daraufhin ins Gesicht geschlagen und im Anschluss mit einem Messer bedroht. Danach hätten sich die Personen entfernt. Der Jugendliche beschrieb den unbekannten Täter als:

   - männlich
   - ca. 30 Jahre alt
   - dunkle Haare mit nach hintem zusammen gebundenem Zopf
   - graue Jogginghose
   - graue Jacke
   - nordeuropäisches Aussehen

Sollten Zeugen diese Situation beobachtet haben oder andere Hinweise geben können, werden diese gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

