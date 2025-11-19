PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden in Sellstedt (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am gestrigen Dienstag (18.11.2025) kam es gegen 07:45 Uhr auf der Schiffdorfer Straße in Sellstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 55-jährige Schiffdorferin musste ihren PKW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies übersah eine 54-jährige Schiffdorferin zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Durch den Unfall wurden die beiden Frauen leicht verletzt. An den PKW entstanden hohe Schäden von über 10.000 Euro.

Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
