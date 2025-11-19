Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden in Sellstedt (Foto im Anhang)

Schiffdorf. Am gestrigen Dienstag (18.11.2025) kam es gegen 07:45 Uhr auf der Schiffdorfer Straße in Sellstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 55-jährige Schiffdorferin musste ihren PKW verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Dies übersah eine 54-jährige Schiffdorferin zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Durch den Unfall wurden die beiden Frauen leicht verletzt. An den PKW entstanden hohe Schäden von über 10.000 Euro.

