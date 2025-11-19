PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Warnung vor Pishing-Betrugsmasche bei Kleinanzeigen-Portalen

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Aktuell kommt es vermehrt zu Betrugsdelikten über Verkaufsplattformen, bei denen sich die Täter zunächst als Kaufinteressenten ausgeben. Dabei werden die Zahlungsmöglichkeiten erfragt, um an die E-Mail-Adressen der Geschädigten zu gelangen. Daraufhin erhalten die Geschädigten eine E-Mail mit einem Link zu vermeintlich seriösen Bezahlsystemen. Stattdessen werden die Konto-/ Kreditkartendaten der Geschädigten erlangt und unberechtigte Transaktionen durchgeführt.

Bei mehreren Fällen entstanden so bereits Schäden im vierstelligen Eurobereich.

Folgen Sie keinen Verlinkungen in den zugesandten E-Mails und machen Sie sich vorab mit den angebotenen Zahlungsmöglichkeiten der entsprechenden Plattformen vertraut. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch und sehr vorsichtig mit ihren persönlichen und ganz besonders Bankverbindungsdaten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

