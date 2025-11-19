Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Warnung vor Pishing-Betrugsmasche bei Kleinanzeigen-Portalen

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven. Aktuell kommt es vermehrt zu Betrugsdelikten über Verkaufsplattformen, bei denen sich die Täter zunächst als Kaufinteressenten ausgeben. Dabei werden die Zahlungsmöglichkeiten erfragt, um an die E-Mail-Adressen der Geschädigten zu gelangen. Daraufhin erhalten die Geschädigten eine E-Mail mit einem Link zu vermeintlich seriösen Bezahlsystemen. Stattdessen werden die Konto-/ Kreditkartendaten der Geschädigten erlangt und unberechtigte Transaktionen durchgeführt.

Bei mehreren Fällen entstanden so bereits Schäden im vierstelligen Eurobereich.

Folgen Sie keinen Verlinkungen in den zugesandten E-Mails und machen Sie sich vorab mit den angebotenen Zahlungsmöglichkeiten der entsprechenden Plattformen vertraut. Seien Sie grundsätzlich misstrauisch und sehr vorsichtig mit ihren persönlichen und ganz besonders Bankverbindungsdaten.

