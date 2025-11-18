PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus

Cuxhaven (ots)

Oberndorf. Am vergangenen Wochenende nutzen bislang unbekannte Täter die Abwesenheit eines Hausbesitzers und drangen zwischen Freitag, den 14.11.2025, 14:30 Uhr und Montag, den 17.11.2025, 18:00 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Zollbaum in Oberndorf ein. Die unbekannten Täter hebelten die Wohnungseingangstür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut und entfernten sich anschließend vom Tatort. Genaue Angaben über das Diebesgut können zurzeit noch nicht gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

