Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall mit gefälschtem Führerschein

Bremerhaven/Bundesautobahn 27. Montagvormittag (17.11.2025) kam es gegen 11:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27. Eine 21-jährige Bremerhavenerin wollte sich an der Verschwenkung zu Beginn der einspurig geführten Baustelle nach rechts auf den Hauptfahrstreifen einfädeln. Dabei übersah sie den neben ihr fahrenden Pkw eines 74-jährigen Mannes aus Nordleda. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Im Rahmen der Kontrolle händigte die Bremerhavenerin den Beamten einen ausländischen Führerschein aus. Jedoch wies dieser einige Fälschungsmerkmale auf, weshalb sie sich nun wegen Urkundenfälschung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten muss. Der Sachschaden wird auf über 8.000 Euro geschätzt.

+++++

Verkehrsunfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

Debstedt/Bundesautobahn 27. Ein 41-jähriger Mann aus Bremerhaven befuhr am 18.11.2025 gegen 01:30 Uhr die BAB27 in Fahrtrichtung Cuxhaven. Aufgrund von Glätte und nicht angepasster Geschwindigkeit kam er zwischen Debstedt und Neuenwalde nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam schließlich auf der Berme zum Stehen. Der Bremerhavener wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

