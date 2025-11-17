Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall ++++ Benzin abgezapft (Zeugenaufruf)

Cuxhaven (ots)

Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Hagen im Bremischen. Am Sonntagabend (16.11.2025, 19:50 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich K48 zur L 135. Eine 26-jährige Frau aus Hannover beabsichtigte mit ihrem Toyota die Kreuzung zu queren. Sie missachtete die Vorfahrt einer 42-jährigen Frau aus Osterholz-Scharmbeck. Diese befuhr mit ihrem Kia die Bundesstraße aus Richtung Bremen kommend. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch sich die Toyota-Fahrerin laut Polizeikenntnis schwer und die Kia-Fahrerin leicht verletzte. Kurz darauf passierte ein 47-jähriger Mann aus Beverstedt mit seinem Pkw die Unfallstelle und fuhr über die Trümmerteile. Hierbei entstand lediglich Sachschaden an seinem Pkw. Die Pkw der 26-Jährigen und 42-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt.

Benzin abgezapft

Nordholz. Am Samstag in dem Zeitraum zwischen 11.30 Uhr und 21.20 Uhr brach ein bislang Unbekannter den Tankdeckel eines in der Bahnhofstraße geparkten Opel Mokka auf, um an den Tankinhalt zu gelangen. Entwendet wurden mehrere Liter Super-Benzin. Die Nordholzer Polizei erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 04741/981150.

