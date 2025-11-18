PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: wichtige Zeugin gesucht

Cuxhaven (ots)

Polizei sucht wichtige Zeugin nach versuchtem Wohnungseinbruch

Wurster Nordseeküste / Dorum. Nach einem versuchten Tageswohnungseinbruch am Samstagnachmittag, 15. November 2025, in Dorum bittet die Polizei dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere wird eine bislang unbekannte Spaziergängerin gesucht, die die Tat beobachtet hat. Nach aktuellem Ermittlungsstand versuchten zwei unbekannte männliche Personen gegen 17.20 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bürgermeister-Hogrefe-Straße einzubrechen. Sie schlugen ein Küchenfenster mit einem Stein ein, um sich Zutritt zu verschaffen. Als sie bemerkten, dass sie von einer Spaziergängerin beobachtet wurden, ließen die Täter sofort von der weiteren Tatausführung ab und flüchteten über den hinteren Gartenbereich in unbekannte Richtung. Die Spaziergängerin informierte nach der Tat die Nachbarin des tatbetroffenen Hauses, setzte dann allerdings ihren Spaziergang fort, ohne ihren Namen zu hinterlassen. Die Polizei bittet diese Frau, sich dringend mit der Polizei in Geestland in Verbindung zu setzen. Auch andere Personen, denen zur Tatzeit Fahrzeuge oder Personen im Bereich der Bürgermeister-Hogrefe-Straße oder den umliegenden Straßen aufgefallen sind, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Telefonnummer 4743 928-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

