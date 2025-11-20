PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Kraftstoffdiebstahl in Wremen

Cuxhaven (ots)

Wremen/Wurster Nordseeküste. Im Zeitraum zwischen Samstag, den 15.11.2025 14:30 Uhr und Mittwoch, den 19.11.2025 10:30 Uhr stellte eine 31-jährige Frau aus Wusterhausen (Brandenburg) ihren Pkw auf den Parkplatz am Deich in Wremen ab. Als sie wegfahren wollte, stellte sie fest, dass der Tankdeckel aufgebrochen war und sich ein Loch im Plastikbenzintank befand. Dieses Schicksal ereilte auch eine 53-jährige Frau aus Schwerin, die ihren Pkw ebenfalls zum genannten Zeitpunkt am Parkplatz am Deich im Rolf-Dircksen-Weg abgestellt hatte. An ihrem Pkw entstand im Bereich des Einfüllstutzens ein kleines Loch im Blech. Der entstandene Sachschaden wird auf 2.000 bzw. 3.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Benita Englich
Telefon: 04721-573-204
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

