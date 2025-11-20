Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall mit Traktor und hohem Sachschaden

Cuxhaven (ots)

Lamstedt. Am Mittwochnachmittag (19.11.2025, 16:50 Uhr) kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Mittelstenaher Straße in Lamstedt. Ein 72-jähriger Mann aus Stinstedt beabsichtigte das vor ihm fahrende landwirtschaftliche Zuggespann (Traktor mit Anhänger) eines 16-Jährigen aus Mittelstenahe zu überholen. Dieser bog jedoch nach links ab, sodass der sich im Überholvorgang befindende Pkw mit dem Anhänger des Traktors kollidierte. Die 60-jährige Beifahrerin verletzte sich dabei leicht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe wird auf 23.000 Euro geschätzt.

