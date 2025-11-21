Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Körperlicher Angriff aufgrund Verkehrssituation führt zu Verkehrsunfall und mehreren Straftaten + Senior von angeblichen Handwerkern bestohlen + Auffahrunfall

Cuxhaven (ots)

Körperlicher Angriff aufgrund Verkehrssituation führt zu Verkehrsunfall und mehreren Straftaten

Geestland/Langen. Am Donnerstag (20.11.2025), gegen 20 Uhr, wartete ein 41-jähriger Bremerhavener an einer roten Ampel mit seinem Pkw auf der Leher Landstraße Ecke Ziegeleistraße. Als die Ampel grünes Licht zeigte, brauchte dieser nach Meinung des dahinterstehenden 53-jährigen Lkw-Fahrers aus Sulingen zu lange, weshalb er seine Hupe betätigte. Offensichtlich dadurch provoziert, stieg der Bremerhavener aus seinem Fahrzeug aus und ging den dahinterstehenden Fahrzeugführer in seinem Lkw körperlich und verbal an. Er schlug, bespuckte und beleidigte ihn und stieg im Anschluss wieder in seinen Pkw ein. Aus Angst vor weiteren Attacken versuchte der Lkw-Fahrer zu flüchten und fuhr dabei mit seinem Lkw auf den VW Multivan der Streitpartei auf, wodurch der Fahrer des Pkw sich leicht verletzte. Während der Sachverhaltsaufnahme einer Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Geestland beleidigte der Bremerhavener zudem eine eingesetzte Beamtin. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt 5.500 Euro. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Senior von angeblichen Handwerkern bestohlen

Cadenberge. Am Donnerstag, zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr, kam es in der Hollmannstraße zu einem Vorfall, bei dem ein 85-jähriger Eigenheimbesitzer von vier männlichen Personen überrumpelt wurde. Einer der Männer bot an der Haustür die Reparatur der Regenrinne an dem Einfamilienhaus des Geschädigten an. Obwohl der Senior das Angebot ablehnte, begann der Trupp mit der Reparatur eines Teilstücks der Regenrinne samt Fallrohr. Nach Abschluss der Arbeit forderten die "Handwerker" ca. 2.600 Euro von dem Rentner. Da er keine ausreichenden Barmittel im Hause hatte, begleiteten die vier Männer den 85-Jährigen zu einem Geldinstitut. Dort hob der Mann eine ausreichende Summe ab und zahlte hiervon die geforderte Summe. Einen geringen dreistelligen Betrag verwahrte der Senior in der Mittelkonsole seines Pkw. Später stellte der Rentner auch das Fehlen dieser Bargeldsumme fest. Aufmerksamen Nachbarn war ein weißer Mercedes-Kastenwagen mit einem Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Korbach (Hessen) aufgefallen. Dieser soll eine Werbeaufschrift für einen Zimmereibetrieb getragen haben. Später erkundigten sich die Nachbarn, ob es dem Senior gut gehe. Dieser schilderte den Sachverhalt und die Nachbarn informierten die Polizei.

Die Täter wurden durch den Geschädigten wie folgt beschrieben:

- schlank - ca. 180 cm groß - kurze Haare - dunkle Arbeitskleidung - akzentfreie deutsche Aussprache - südeuropäisches Erscheinungsbild.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen bandenmäßigen Diebstahls und Wucher ein. Hinweise zu dem beschriebenen Fahrzeug und zu dessen Insassen nimmt die Polizei Hemmoor unter Telefonnummer: 04771-6070 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Auffahrunfall

Cuxhaven. Gestern Morgen gegen 07.50 Uhr ereignete sich in der Brahmsstraße ein Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Cuxhavenerin befuhr mit ihrem Pkw die Brahmsstraße in Richtung Haydnstraße. Vor ihr bremste eine Fahrzeugführerin ihrem Pkw verkehrsbedingt ab. Die Cuxhavenerin konnte ihr Fahrzeug aufgrund mangelnden Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den vor ihr fahrenden Pkw einer 45-jährigen Frau aus der Wurster Nordseeküste auf. Hierbei verletzte sich die 39-Jährige laut Polizeikenntnis leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell