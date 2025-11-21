Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verfolgungsfahrt mit Kleinkraftrad in Sievern - Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis, Kleinkraftrad mit falschem Kennzeichen und nicht versichert

Cuxhaven (ots)

Geestland/Sievern. Geestland/Sievern. Am Donnerstag (20.11.2025) beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 18:00 Uhr ein Kleinkraftrad (Roller) einer Kontrolle zu unterziehen. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens flüchtete der Fahrzeugführer, ein 14-jähriger Jugendlicher, mit höchstmöglicher Geschwindigkeit über Geh- und Radwege. Dabei schaltete er zwischenzeitlich das Fahrlicht aus. Dadurch konnte er kurzzeitig aus dem Sichtbereich der Beamten verschwinden.

Unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte konnte der Roller im Nahbereich aufgefunden werden. Der Roller war nicht zugelassen und täuschte mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2010 eine Versicherung vor. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Fahrzeugführer ausfindig gemacht. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

