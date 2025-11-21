PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verfolgungsfahrt mit Kleinkraftrad in Sievern - Jugendlicher ohne Fahrerlaubnis, Kleinkraftrad mit falschem Kennzeichen und nicht versichert

Cuxhaven (ots)

Geestland/Sievern. Geestland/Sievern. Am Donnerstag (20.11.2025) beabsichtigten Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 18:00 Uhr ein Kleinkraftrad (Roller) einer Kontrolle zu unterziehen. Beim Erblicken des Funkstreifenwagens flüchtete der Fahrzeugführer, ein 14-jähriger Jugendlicher, mit höchstmöglicher Geschwindigkeit über Geh- und Radwege. Dabei schaltete er zwischenzeitlich das Fahrlicht aus. Dadurch konnte er kurzzeitig aus dem Sichtbereich der Beamten verschwinden.

Unter Hinzuziehung weiterer Einsatzkräfte konnte der Roller im Nahbereich aufgefunden werden. Der Roller war nicht zugelassen und täuschte mit einem Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2010 eine Versicherung vor. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Fahrzeugführer ausfindig gemacht. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen den Jugendlichen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren