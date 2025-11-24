Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gebäudebrand + Pedelec entwendet + Einbruch in Bungalow + Von Fahrbahn abgekommen + + Fahren unter Cannabis-Einfluss

Gebäudebrand

Lamstedt. Heute Morgen ereignete sich ein Gebäudebrand in der Straße Auf den Köven (wir berichteten). Der Brand wurde durch 50 Feuerwehrkräfte der Wehren Nordahn und Lamstedt vollständig gelöscht. Die Einsatzkräfte verhinderten auch das Übergreifen der Flammen auf dortige Nebengebäude. Verletzt wurde laut Polizeikenntnis niemand. Die Straßensperrung wurde aufgehoben. Die Schadenssumme wird auf 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Pedelec entwendet

Cuxhaven. In der Zeit zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen entwendete ein bislang Unbekannter ein in der Küddowstraße abgestelltes Fahrrad/Pedelec. Dieses war zuvor mit einem Kettenschloss gesichert. Das Pedelec des Herstellers Pegasus, Modell: Premio Evo 10 Lite trägt die Rahmennummer: AA24071182. Wer Hinweise zum Verbleib des Rades oder zum möglichen Täter geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04721/7573-0 zu melden.

Einbruch in Bungalow

Hagen. Am Samstagabend in dem Zeitraum zwischen 21.00 Uhr und 21.35 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in einen Bungalow in der Osterstader Straße ein. Das genaue Diebesgut wird noch ermittelt. Der Gesamtschaden wird auf 2500 Euro geschätzt. Die Polizei in Schiffdorf erbittet Hinweise zur Tat und zu möglichen Tätern unter der Telefonnummer: 04706/948-0.

Von Fahrbahn abgekommen

Geestland. Am 23.11.2025 gegen 20.30 Uhr kam eine 25-Jährige aufgrund der winterglatten und schneebedeckten Fahrbahn mit ihrem Ford Fiesta ins Schleudern. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, drehte sich und kollidierte mit der Seitenschutzplanke. Es entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 7000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin verletzte sich laut Polizeikenntnis leicht.

Mit Baum kollidiert

Wurster Nordseeküste/Midlum. Am 23.11.2025, gegen 21.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit einem Transporter die Straße Specken. Auf winterglatter Fahrbahn kam er aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei verletzte er sich leicht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Fahren unter Cannabis-Einfluss

Loxstedt. Am Sonntagmittag wurden Beamte des PK Schiffdorf zu einem Einsatz nach Stotel gerufen. Nachdem dieser eigentlich beendet erschien, winkte ein Rollerfahrer die Beamten zu sich. Im Gespräch mit dem vermeintlichen Zeugen stellten die Beamten fest, dass dieser offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da er das Fahrzeug unter diesem Einfluss zuvor geführt hat, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 66-jährigen Loxstedter eingeleitet. Es wurde außerdem die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Verstoß wurde durch den Betroffenen eingeräumt. Es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

