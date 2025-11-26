Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Lkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss ++++ Auffahrunfall an der Anschlussstelle Stotel - eine Person leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/BAB27. Am Montag (24.11.2025) wurde der Polizei ein auffällig fahrender Lastzug gemeldet. Der unbeladene Autotransporter konnte durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland gegen 10:45 Uhr auf der BAB27, Richtungsfahrbahn Cuxhaven, auf dem Parkplatz "Nesse" angehalten und kontrolliert werden. Bei dem 30-jährigen Fahrer konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Dem Berufskraftfahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt. Durch die betreffende Spedition wurde ein Ersatzfahrer gestellt.

++++

Gegen 16:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Stotel der BAB27. Ein 28-jähriger aus der Stadt Geestland war mit einem Transporter, Mercedes Sprinter, auf den vorausfahrenden Audi A3 einer 24-jährigen Oldenburgerin aufgefahren. Die junge Frau war von der B437 nach links auf die BAB27 in Richtung Cuxhaven aufgefahren. Im Auffahrtsbereich kam es dann zum Unfall, weil der Sprinterfahrer kurz unaufmerksam war. Bei dem Unfall wurde die Audifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell