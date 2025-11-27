PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen in Cuxhaven und Beverstedt

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Mittwoch (26.11.2025) kam es gegen 17:20 Uhr auf dem Westerwischweg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 29-jähriger Cuxhavener bemerkte hierbei zu spät, dass ein 50-jähriger Cuxhavener mit seinem PKW anhalten musste, um einem Rettungswagen mit Sondersignalen Vorfahrt zu gewähren.

Es kam zum Auffahrunfall zwischen den PKW. Durch den Unfall wurden beiden Personen leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 8.000 Euro.

Beverstedt. Gegen 22:30 Uhr kam es auf der Bahnhofstraße in Beverstedt-Stubben zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Ein 50-jähriger aus Beverstedt wollte hierbei nach links auf ein Tankstellengelände einbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden PKW eines 33-jährigen Hageners.

Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge wurden beide Männer leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher Alkoholgeruch festgestellt. Ein Vortest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

