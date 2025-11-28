PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfälle mit leicht verletzten Personen in Dorum und Langen

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Geestland. Am Donnerstag (27.11.2025), gegen 08:30 Uhr, befuhr eine 62-jährige Frau aus dem Bereich der Wurster Nordseeküste mit ihrem PKW Hyundai die Blickhausener Landstraße in Richtung Neufeld. Aus bislang ungeklärten Gründen kam Sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr PKW kollidierte hierbei mit einem Baumstumpf und überschlug sich, sodass er auf dem Fahrzeugdach landete. Sie kam leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankehaus. Der Gesamtschaden liegt um unteren, fünfstelligen Eurobereich.

Gegen 11:00 Uhr beabsichtigte ein 24-jähriger Bremerhavener in Langen mit seinem PKW Honda vom Kohlhofsweg auf die Leher Landstraße in Richtung Langen-Mitte einzufahren. Hierbei übersah er den PKW VW Touran eines 74-jährigen Geestländers. Es kam zur Kollision beider PKW wobei sich der 24-jährige leicht verletzte. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

