PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizisten beschlagnahmen Schreckschusswaffen am Wuppertaler Hauptbahnhof

Wuppertal (ots)

Beamte der Bundespolizei konnten am Freitagmittag (21. November 2025), um 14.00 Uhr bei zwei Heranwachsenden (18, 19) jeweils eine Schreckschuss Pistole mitsamt Munition beschlagnahmen. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren ein.

Im Personentunnel des Wuppertaler Hauptbahnhofs kontrollierte eine Streife der Bundespolizei den 18-jährigen Deutschen sowie den 19-jährigen Deutschen. Beide gaben gegenüber den Beamten an, dass sie eine Waffe mit sich führen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnten die Uniformierten jeweils eine Schreckschusswaffe mit Munition auffinden und beschlagnahmen. Nach abschließender erkennungsdienstlicher Behandlung wurden beide von der Wache entlassen.

Bis zum 30. Dezember 2025 gilt für den Wuppertaler Hauptbahnhof eine Allgemeinverfügung zum Verbot des Mitführens von gefährlichen Gegenständen. Die Bundespolizei überwacht verstärkt die Einhaltung der Allgemeinverfügung. Verstöße gegen das Mitführverbot können ein Zwangsgeld, Bußgeld oder Strafverfahren nach sich ziehen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Düsseldorf
Pressestelle
POMin Elisa-Maria Halbach
Telefon: +49 (0) 211 179276-151
Mobil: +49 (0) 175 4338127
E-Mail: presse.d@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
www.bundespolizei.de

Bismarckstraße 108
40210 Düsseldorf


Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren