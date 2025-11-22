Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Von ursprünglich 11 Jahren sind noch 4 Jahre und ca. 9 Monate übrig - Bundespolizei mit Fahndungserfolg

Dortmund (ots)

Am 21. November versuchte ein albanischer Staatsangehöriger am Dortmunder Flughafen Richtung Tirana (Albanien) auszureisen. Nach der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass der Flug ohne ihn startet.

Gegen 8 Uhr erschien der 37-Jährige zur Ausreisekontrolle am Flughafen Dortmund und legte seinen albanischen Reisepass vor. Die durchgeführte Abfrage ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.Opf. zur Festnahme ausgeschrieben war.

Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz musste er eine 1757-tägige Restfreiheitsstrafe von ursprünglich elf Jahren verbüßen.

Die Beamten nahmen den albanischen Staatsangehörigen, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, fest und überstellten ihn an die Justizvollzugsanstalt.

