Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
BPOL NRW: Von ursprünglich 11 Jahren sind noch 4 Jahre und ca. 9 Monate übrig - Bundespolizei mit Fahndungserfolg
Dortmund (ots)
Am 21. November versuchte ein albanischer Staatsangehöriger am Dortmunder Flughafen Richtung Tirana (Albanien) auszureisen. Nach der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass der Flug ohne ihn startet.
Gegen 8 Uhr erschien der 37-Jährige zur Ausreisekontrolle am Flughafen Dortmund und legte seinen albanischen Reisepass vor. Die durchgeführte Abfrage ergab, dass der Mann durch die Staatsanwaltschaft Weiden i.d.Opf. zur Festnahme ausgeschrieben war.
Wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz musste er eine 1757-tägige Restfreiheitsstrafe von ursprünglich elf Jahren verbüßen.
Die Beamten nahmen den albanischen Staatsangehörigen, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, fest und überstellten ihn an die Justizvollzugsanstalt.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW
Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund
www.bundespolizei.de
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell