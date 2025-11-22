PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Feuerzeug verschluckt - Mann bittet Bundespolizei um Hilfe

Essen (ots)

Am 21. November suchte ein Mann die Wache der Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof auf und bat darum, einen Arzt für ihn zu rufen.

Gegen 10:50 Uhr kontaktierte der 41-Jährige die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Essen. Er gab an, dass er fünf Tage zuvor ein Feuerzeug verschluckt hätte, sich dieses noch in seinem Magen befinden würde und nun über Schmerzen klagte. Der Deutsche gab an, derzeit nicht in der Lage zu sein, einen Arzt aufzusuchen, und habe sich daher zur Bundespolizei begeben. Er erklärte sich bereit, die entstehenden Kosten zu übernehmen.

Er machte keine Angaben dazu, wie es zum Verschlucken des Feuerzeugs kam.

Die Beamten alarmierten die Rettungskräfte, die den Hannoveraner nach Abschluss der Maßnahmen in ein Krankenhaus brachten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren