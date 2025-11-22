Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Feuerzeug verschluckt - Mann bittet Bundespolizei um Hilfe

Essen (ots)

Am 21. November suchte ein Mann die Wache der Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof auf und bat darum, einen Arzt für ihn zu rufen.

Gegen 10:50 Uhr kontaktierte der 41-Jährige die Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Essen. Er gab an, dass er fünf Tage zuvor ein Feuerzeug verschluckt hätte, sich dieses noch in seinem Magen befinden würde und nun über Schmerzen klagte. Der Deutsche gab an, derzeit nicht in der Lage zu sein, einen Arzt aufzusuchen, und habe sich daher zur Bundespolizei begeben. Er erklärte sich bereit, die entstehenden Kosten zu übernehmen.

Er machte keine Angaben dazu, wie es zum Verschlucken des Feuerzeugs kam.

Die Beamten alarmierten die Rettungskräfte, die den Hannoveraner nach Abschluss der Maßnahmen in ein Krankenhaus brachten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell