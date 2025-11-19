Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Rauchentwicklung in Wohnung

Remscheid (ots)

Am heutigen Tag kam es gegen 13:36 Uhr in der Honsberger Straße zu einer Verrauchung in einer Wohnung im 1. Obergeschoss. In Abwesenheit des Mieters war Kochgut auf dem Herd in Brand geraten und hatte die betroffene Wohnung verraucht.

Aufmerksame Nachbarn wurden durch die in der Wohnung installierten Rauchmelder auf das Geschehen aufmerksam. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür. Ein Hund, der sich zu diesem Zeitpunkt noch in der verrauchten Wohnung befand, konnte von den Anwohnern ins Freie gebracht werden.

Eine an der Türöffnung beteiligte Anwohnerin wurde im weiteren Verlauf auf eine mögliche Rauchgasvergiftung untersucht. Glücklicherweise ergaben sich keine Hinweise auf eine Verletzung, sodass sie vor Ort verbleiben konnte. Auch der Hund blieb unverletzt.

Die eintreffenden Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie der Freiwilligen Feuerwehr Hasten kontrollierten die Wohnung, verbrachten das angebrannte Kochgut ins Freie und führten umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durch, um den Brandrauch aus den Räumen zu entfernen.

Dank des rechtzeitigen Auslösens der Rauchmelder und des schnellen Handelns der Nachbarn konnte Schlimmeres verhindert werden. Personen- oder Tierschäden waren nicht zu verzeichnen. Die Wohnung bleibt weiterhin bewohnbar.

