Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Feuerwehr Remscheid zu Verpuffung mit Gasgeruch in der Elberfelder Straße

Remscheid, 18.11.2025, 17:40 Uhr - Die Feuerwehr Remscheid wurde zu einer Verpuffung mit Gasgeruch in der Elberfelder Straße gerufen. Laut Leitstelle war in einem öffentlichen Gebäude ein lauter Knall mit entsprechenden Geruchsveränderungen gemeldet worden. Sofort entsandte die Leitstelle fünf Fahrzeuge der Feuerwehr. Die Elberfelder Straße wurde kurzzeitig gesperrt. Ein Atemschutztrupp kontrollierte den betroffenen Bereich und konnte schnell Entwarnung geben. Die Erkundung ergab, dass ein Feuerwerkskörper in einen Treppenraum gezündet wurde. Wir appellieren, Feuerwerkskörper nicht außerhalb der vorgesehenen Zeiten zu verwenden und insbesondere nicht in Treppenräumen oder generell in geschlossenen Bereichen zu zünden. Gerade Treppenräume sind Fluchtwege und müssen immer freigehalten werden. Bedenken Sie die Folgen von Bränden, Verletzungen oder Behinderungen bei Notfällen durch Rauch. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz für die 16 eingesetzten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst beendet.

