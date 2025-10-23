Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Mehrere kleine Sturmeinsätze und eine Hubschrauberlandung in der Remscheider Innenstadt

Bild-Infos

Download

Remscheid (ots)

Der heutige Herbststurm zog auch über die Stadt Remscheid und beschäftigte die Feuerwehr seit den Mittagsstunden. Umgestürzte Bäume und herabgefallene Äste führten zu mehreren kleinen Einsätzen. Ein Baum stürzte auf ein parkendes Auto. Ein anderer Baum stürzte auf die Solinger Straße, die zwischenzeitig voll gesperrt werden musste. Verletzt wurde durch den Sturm zum Glück niemand. Am Abend (Stand: 21:30 Uhr) verzeichnete die Feuerwehr insgesamt acht Sturmeinsätze und ist damit vergleichsweise gut den Tag über weggekommen. Da es weiterhin sehr windig ist, rät die Feuerwehr, auch nach dem Sturm, im Freien auf herabfallende Gegenstände (z.B. Äste) zu achten.

Neben den Sturmeinsätzen musste die Feuerwehr zu einem medizinischen Notfall ausrücken, der jedoch nicht durch das Wetter verursacht wurde. In Folge dessen kam es zu einer Hubschrauberlandung auf dem Friedrich-Ebert-Platz in der Remscheider Innenstadt. Hierfür wurde der Platz durch die Polizei gesperrt, so dass der Rettungshubschrauber Christoph 3 aus Köln sicher landen und den Patienten in eine Fachklinik fliegen konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell