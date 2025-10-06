Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Brand in Kaffeerösterei

Remscheid (ots)

Am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr kam es in der Weststraße zu einem Brand in einer Kaffeerösterei. Der Brand entwickelte sich innerhalb einer Röstmaschine und weitete sich auf den Kaminschacht aus, was kurzzeitig zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Bewohner der angrenzenden Wohngebäude wurden aufgefordert die Fenster zu schließen. Für die Brandbekämpfung wurde ein Strahlrohr im Innenangriff eingesetzt und ein Wenderohr wurde über eine Drehleiter vorbereitet, um eine Brandausbreitung über den Dachbereich zu verhindern. Der Kaminschacht musste durch die Feuerwehr "gekehrt" werden, sodass ein erneutes Entzünden ausgeschlossen werden konnte. Insgesamt befanden sich 22 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und 17 Einsatzkräfte der Löschgruppe Hasten und Morsbach mit insgesamt 11 Fahrzeugen im Einsatz. Die Weststraße wurde während der Löschmaßnahmen zeitweise durch die Polizei gesperrt.

