FW-RS: Brand in Einfamilienhaus in der Breslauer Straße

Remscheid (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10:55, wurde der Feuerwehr Remscheid ein Brand in einem Einfamilienhaus gemeldet. Laut Anrufer sollte es im Keller brennen und das Wohngebäude bereits verraucht sein. Umgehend wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Bereits auf der Anfahrt der ersten Kräfte kam die Meldung der Leitstelle das sich keine Personen mehr im Gebäude befinden sollen. Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle konnte die Verrauchung des Wohngebäudes sowie der Brand im Keller bestätigt werden. Unverzüglich wurde ein Löschangriff unter Atemschutz vorgenommen. Das Feuer, an einem Geschirrspüler, war innerhalb kürzester Zeit gelöscht. Somit konnte der entstandene Schaden auf das Gerät und das nahe Umfeld begrenzt werden. Anschließend wurde das Gebäude noch durch die Feuerwehr belüftet. Es waren insgesamt 27 Rettungskräfte mit 8 Fahrzeugen im Einsatz. Der Einsatz konnte nach ca. 30 Min., ohne Verletzte beendet werden.

