PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Brand in Einfamilienhaus in der Breslauer Straße

Remscheid (ots)

Am heutigen Vormittag gegen 10:55, wurde der Feuerwehr Remscheid ein Brand in einem Einfamilienhaus gemeldet. Laut Anrufer sollte es im Keller brennen und das Wohngebäude bereits verraucht sein. Umgehend wurde der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr zur Einsatzstelle entsandt. Bereits auf der Anfahrt der ersten Kräfte kam die Meldung der Leitstelle das sich keine Personen mehr im Gebäude befinden sollen. Nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle konnte die Verrauchung des Wohngebäudes sowie der Brand im Keller bestätigt werden. Unverzüglich wurde ein Löschangriff unter Atemschutz vorgenommen. Das Feuer, an einem Geschirrspüler, war innerhalb kürzester Zeit gelöscht. Somit konnte der entstandene Schaden auf das Gerät und das nahe Umfeld begrenzt werden. Anschließend wurde das Gebäude noch durch die Feuerwehr belüftet. Es waren insgesamt 27 Rettungskräfte mit 8 Fahrzeugen im Einsatz. Der Einsatz konnte nach ca. 30 Min., ohne Verletzte beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: Tim Reitemeier

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren