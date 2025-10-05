Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Verkehrsunfall auf der BAB A1

Remscheid (ots)

Am Sonntag den 05.10.2025 kam es gegen 14:58 Uhr auf der BAB1 Fahrtrichtung Köln zwischen der Anschlussstelle Lennep und Remscheid zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Die Feuerwehr Remscheid rückte nach Alarmierung mit dem Hilfezug und dem Rettungsdienst zur Einsatzstelle aus. Die insgesamt 5 Fahrzeuginsassen aus beiden PKW konnten selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen. Für Absicherungsmaßnahmen wurde die BAB 1 zeitweise auf eine Fahrspur verengt. Die beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet und untersucht. Alle Beteiligten konnten unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. Zur Unfallaufnahme wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.

