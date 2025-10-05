PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Verkehrsunfall auf der BAB A1

Remscheid (ots)

Am Sonntag den 05.10.2025 kam es gegen 14:58 Uhr auf der BAB1 Fahrtrichtung Köln zwischen der Anschlussstelle Lennep und Remscheid zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Die Feuerwehr Remscheid rückte nach Alarmierung mit dem Hilfezug und dem Rettungsdienst zur Einsatzstelle aus. Die insgesamt 5 Fahrzeuginsassen aus beiden PKW konnten selbstständig ihre Fahrzeuge verlassen. Für Absicherungsmaßnahmen wurde die BAB 1 zeitweise auf eine Fahrspur verengt. Die beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet und untersucht. Alle Beteiligten konnten unverletzt an der Einsatzstelle verbleiben. Zur Unfallaufnahme wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: Norman Zehlius

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Remscheid mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Weitere Meldungen: Feuerwehr Remscheid
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren