FW-RS: Fahrzeugbrand in der Loborner Straße

Remscheid

Am 22.10.2025 um 20:04 Uhr wurde die Feuerwehr Remscheid zu einem brennenden Transporter in der Loborner Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand.

Unverzüglich wurde die Brandbekämpfung mit zwei Hohlstrahlrohren eingeleitet. Aufgrund der starken Rauchentwicklung in der Umgebung erfolgte parallel eine Warnung der Bevölkerung.

Für die Dauer der Löscharbeiten war die Loborner Straße von der Kreuzung Bismarckstraße bis zur Kreuzung Im Loborn vollständig gesperrt.

Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine Brandausbreitung verhindert werden. Bereits nach rund 30 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Im Anschluss erfolgten Nachlöscharbeiten sowie eine Kontrolle des Fahrzeugs und der angrenzenden Umgebung.

