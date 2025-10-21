Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Brand in einem elektrischen Schaltschrank einer Industrieanlage

Remscheid (ots)

Die Feuerwehr Remscheid wurde heute gegen 07:00 Uhr zu einem Brand in einer Firma an der Bliedinghauser Straße gerufen. In dem Betrieb, in dem Stahl verarbeitet wird, war es zu einem Brand in einem elektrischen Schaltschrank gekommen. Dort verschmorten elektrische Bauteile und sorgten für einen Brand mit einer starken Rauchentwicklung in dem elektrischen Anschlussraum. Durch die Mitarbeiter des Betriebs wurden erste Löschversuche durchgeführt. Allerdings konnte Aufgrund der Rauchentwicklung das Feuer nicht komplett gelöscht werden. Die Feuerwehr wurde deshalb alarmiert. Es wurden Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Der Bereich, in dem sich mehrere elektrische Schaltschränke befinden, wurde mit einer Wärmebildkamera auf weitere Schadensstellen kontrolliert. Nachdem das Feuer gelöscht wurde, konnte der Bereich mit Überdruckbelüftungsgeräten vom Rauch befreit werden.

Bei dem Einsatz verletzte sich ein Mitarbeiter, der bei den Löschversuchen Rauch eingeatmet hatte. Zur weiteren Untersuchungen wurde er ins Krankenhaus transportiert.

Die Feuerwehr Remscheid war mit einem Löschzug und weiteren Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Nord vor Ort.

