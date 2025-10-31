Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Notfalltüröffnung der besonderen Art in einem Supermarkt der Remscheider Innenstadt

Remscheid (ots)

Notfalltüröffnungen sind für die Feuerwehr alltägliche Einsätze. Wie der Name schon sagt, müssen dort im Notfall normalerweise Wohnungstüren geöffnet werden, um Menschen aus Zwangslagen zu befreien oder notfallmedizinisch zu versorgen.

In diesem Fall wurde die Feuerwehr gegen 9:15 Uhr in die Remscheider Innenstadt alarmiert. Auf der Anfahrt wurde den Kollegen bereits mitgeteilt, dass sich ein Mitarbeiter eines Supermarktes bereits seit 15 min in einem Kühlraum bei 3 °C befindet und die Türe sich nicht mehr öffnen ließ.

Beim Eintreffen an der Einsatzstelle bestätigte sich die Lage, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ließ die Türe des Kühlraums sich weder von innen noch von außen öffnen.

Da Kontakt zum Mitarbeiter bestand und es diesem soweit gut ging, wurde erst versucht, die Türe zerstörungsfrei zu öffnen. Dieser Versuch verlief erfolglos. Nach insgesamt ca. 30 min konnte der Mitarbeiter durch das Entfernen der Türscharniere aus seiner misslichen Lage befreit werden. Der Mitarbeiter wurde anschließend vom Rettungsdienst untersucht, konnte aber an der Einsatzstelle verbleiben.

Die Feuerwehr Remscheid war mit 5 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell