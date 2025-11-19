PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Remscheid

FW-RS: Geruchsbelästigung am Hohenhagen
Remscheid

Remscheid (ots)

Am Morgen wurde der Leitstelle der Feuerwehr Remscheid durch mehrere Bürger eine unangenehme Geruchsbelästigung im Bereich Hohenhagen gemeldet.

Gemeinsam mit dem örtlichen Energieversorger und der Polizei wurde der betroffene Bereich großflächig kontrolliert und Messungen durchgeführt. Dabei konnte mit Hilfe der eingesetzten Messgeräte keine Freisetzung von Gasen festgestellt werden.

Im Verlauf des Einsatzes nahm die Geruchsbelästigung deutlich ab. Eine Ursache konnte nicht ermittelt werden.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Remscheid, des Energieversorgers EWR sowie der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Remscheid
Einsatzleitung: Vollmerhaus / Reitemeier

Telefon: 02191/ 16 2400
E-Mail: presse.feuerwehr@remscheid.de

Original-Content von: Feuerwehr Remscheid, übermittelt durch news aktuell

