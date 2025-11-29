Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Trunkenheitsfahrt auf der BAB 27

Cuxhaven (ots)

Am 29.11.2025, gegen 07:15 Uhr, stellten Beamtinnen des PK Geestland einen PKW in auffälliger Fahrweise auf der BAB 27, Höhe der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde, fest. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass die 26-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Schiffdorf erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

