Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei weitere, hochwertige Pedelecs in Cuxhaven entwendet (Fotos im Anhang)
Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Bereits in der vergangenen Woche berichteten wir von zwei hochwertigen Pedelecs, welche durch unbekannte Täter entwendet worden waren.

Vergangene Woche wurden mindestens zwei weitere, hochwertige Pedelecs entwendet. Am Mittwoch (26.11.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 19:30 Uhr bis 21:30 Uhr ein Pedelec der Marke Riese & Müller, welche in der Straße Vorwerk am dortigen Gemeindehaus abgestellt war (Foto Fahrrad 1_2).

In der Zeit von Donnerstag auf Freitag (27./28.11.2025) entwendeten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 18:30 Uhr bis 07:30 Uhr ein hochwertiges Pedelec der Marke Pegasus, welches in einem Fahrradkäfig in der Grandauerstraße abgestellt war(Foto Fahrrad 2_2 - Symbolbild).

Zeugen, die Hinweise zu den entwendeten Pedelecs geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

