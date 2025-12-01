Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Einbruch in Einfamilienhaus in Cuxhaven - Lichtbildes der entwendeten Gegenstände (Fotos im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Wie berichtet kam es bereits am 04.10.2025 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Altenwalder Chaussee in Cuxhaven(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68437/6131249).

Hierbei wurden unter anderem Schmuck und weitere, hochwertige Gegenstände entwendet.

Nachträglich wurden diverse Fotos der entwedeten Gegenstände übermittelt.

Zeugen, die Hinweis zum Verbleib der Sachen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

