Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl eines Radladers von einer Baustelle an der K21 zwischen Lamstedt und Bröckelbeck

Cuxhaven

Lamstedt. In der Nacht vom 27.11.2025 auf den 28.11.2025 kam es auf einer Baustelle auf der K21 zwischen Lamstedt und Bröckelbeck zu einer Komplettentwendung eines Radladers der Marke Atlas in rot-orange. Nach ersten Ermittlungen dürfte die unbekannten Täter mittels falschen Schlüssel den Radlader geführt und entwendet haben. Weitere Arbeitsfahrzeuge vor Ort wurden ebenfalls durch die Täterschaft nach möglichem Diebesgut durchsucht.

Im Zusammenhang mit dem Vorfall werden Personen gesucht, die im genannten Zeitraum auffällige Beobachtungen gemachen haben. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Hemmoor unter der Telefonnummer 04771 607115 zu melden.

