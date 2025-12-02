Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen - Unfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen auf der BAB (Foto im Anhang)

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/BAB27. Am gestrigen Montag (01.12.2025) kam es im gesamten Landkreis und auf der BAB27 zu Verkehrsunfällen, bei denen mehrere Personen verletzt wurden und erhebliche Sachschäden entstanden.

Loxstedt. Gegen 07:30 Uhr kam es an der Anschlussstelle Stotel zu einem Verkehrsunfall. Ein 25-jähriger Mann aus Friedeburg wollte mit seinem PKW auf die BAB27 auffahren, musste jedoch verkehrsbedingt abbremsen. Dies übersah ein 57-jähriger Oldenburger mit seinem PKW + Anhänger zu spät und fuhr auf. Der Oldenburger wurde durch den Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

++++

Schiffdorf. Gegen 08:40 Uhr geriet eine 26-jährige Schiffdorferin, welche mit ihrem PKW auf der L143 in Richtung Wehdel unterwegs war, aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem PKW eines 63-jährigen Schiffdorfers. Durch den Unfall verletzte sich die Frau leicht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

++++

Schwanewede/BAB27. Gegen 11:30 Uhr kam es auf der BAB27 in Fahrtrichtung Bremen, kurz vor der Anschlussstelle Schwanewede, zu einem Verkehrszwischen fünf Fahrzeugen. Ein 62-jähriger Mann aus Rickling (Schleswig-Holstein) wechselte hierbei mit seinem Transporter vom Haupt- auf den Überholfahrstreifen und übersah hierbei den PKW eines 63jährigen Bremerhaveners. Dieser wurde in die Mittelschutzplanke gedrängt.

Der Bremerhavener und seine 65-jährige Frau verließen glücklicherweise schnellstmöglich den PKW. Kurze Zeit später prallte ein 32-jähriger Mann aus Buxtehude gegen diesen PKW. Durch die heftige Kollision entstand ein großes Trümmerfeld, welches zwei weitere PKW, von einem 56-jährigen Mann aus Hagen und einem 62-jährigen Mann aus Bremerhaven, beschädigte. Durch den Unfall wurde der 32-jährige Bremerhavener leicht verletzt. Die entstandenen Sachschäden werden auf über 50.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell