POL-CUX: Verkehrsunfallflucht mit hohen Sachschaden in Uthlede (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen/Uthlede. In der Nacht zu Samstag (29.11.2025) kam es gegen 03:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hesternstraße in Uthlede. Der Fahrer eines BMW X5 überfuhr hier aus bislang unbekannten Gründen eine Verkehrsinsel und kollidierte im Anschluss mit der Garage und einem darin befindlichen PKW auf einem gegenüberliegenden Grundstück. Die Garage und auch der PKW wurden hierbei erheblich beschädigt.

Im Anschluss flüchtete der Unfallverursacher mit seinem PKW vom Unfallort. Das Fahrzeug konnte im späteren Verlauf ohne Personen stark beschädigt im Nahbereich aufgefunden werden. Der Unfallverursacher konnte in der Nacht nicht mehr angetroffen werden. Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei vermutlich um einen 38-jährigen Mann aus Uthlede gehandelt hatte. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Das Foto zeigt den geparkten PKW in der Garage und nicht das flüchtige Fahrzeug.

