POL-CUX: Mann schubst Kind von Rad - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Bad Bederkesa. Bereits am Montag, 01.12.2025, gegen 07:25 Uhr, kam es in der Gröpelinger Straße in Bad Bederkesa, etwa in Höhe der Ankeloher Straße, zu einem Vorfall zwischen einem Kind als Fahrradfahrer und einem Erwachsenen. Der 10-jährige Junge befuhr den linken Fuß- und Radweg in Richtung Ortsmitte. Dem Kind entgegen sei eine männliche erwachsene Person gekommen, die den Jungen beim Passieren vom Rad geschubst habe. Der Junge stürzte mit seinem Fahrrad und verletzte sich zum Glück nur leicht. Eine bislang unbekannte Frau soll sich später um den Jungen gekümmert haben. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- ca. 30 Jahre - gelbe Mütze - schwarze Jacke - blaue Shorts

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland (Tel.: 047439280) zu melden.

