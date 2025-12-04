Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW ohne Kennzeichen und Versicherung kontrolliert

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/ BAB27. Am Mittwochabend (03.12.2025), gegen 21:30 Uhr, geriet ein Pkw Ford in eine Kontrolle der Beamten des Polizeikommissariats Geestland. Der Pkw ist zuvor auf der Autobahn fahrend festgestellt worden. Auffällig war, dass ein zweiter Pkw hinter ihm sehr dicht auffuhr. Dabei stellte sich heraus, dass am vorderen Pkw keine Kennzeichen angebracht waren, der dahinterfahrende Pkw wollte dies augenscheinlich verschleiern. Der 60-jährige Fahrzeugführer aus Hagen gab an, dass er den heute abgemeldeten Pkw eben erst gekauft hat. Da er weder einen Kaufvertrag vorlegen konnte noch eine Ausnahme nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung vorlag, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell