Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Kripo ermittelt nach Einbruch in Wohnhaus

Gorxheimertal (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Donnerstag (04.12.), in der Zeit zwischen 14.45 und 18.50 Uhr, in ein Wohnhaus im Lärchenweg in Trösel eingebrochen sind. Über ein Fenster gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Räume. Nach momentanem Kenntnisstand flüchteten die Täter anschließend mit Bargeld aus dem Haus.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim für Hinweise zu erreichen.

