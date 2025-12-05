PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gorxheimertal: Kripo ermittelt nach Einbruch in Wohnhaus

Gorxheimertal (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die am Donnerstag (04.12.), in der Zeit zwischen 14.45 und 18.50 Uhr, in ein Wohnhaus im Lärchenweg in Trösel eingebrochen sind. Über ein Fenster gelangten die Kriminellen in das Gebäude und durchsuchten die Räume. Nach momentanem Kenntnisstand flüchteten die Täter anschließend mit Bargeld aus dem Haus.

In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Hinweise zum Sachverhalt geben können. Unter der Telefonnummer 06252/7060 sind die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Heppenheim für Hinweise zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 07:44

    POL-DA: Fränkisch-Crumbach: Zwei Wohnhäuser im Visier von Einbrechern

    Fränkisch-Crumbach (ots) - Am Donnerstag (04.12.) ereigneten sich in Fränkisch-Crumbach zwei Wohnungseinbrüche. Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen 18.15 und 19.00 Uhr gewaltsam über die Terrassentür Zugang in ein Haus "Auf der Beine" und suchten anschließend nach Wertgegenständen. Die Kriminellen erbeuteten Geld und Schmuck. Gegen 17.50 brachen ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 04:53

    POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L3112

    Gernsheim (ots) - Am 04.12.2025 ereignete sich gegen 16 Uhr auf der L3112 zwischen Gernsheim und der Autobahnabfahrt AS Gernsheim der A67 ein Verkehrsunfall. Der Unfallgeschädigte befuhr die L3112 in Richtung Gernsheim, als ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr auf seinen Fahrstreifen geriet. Der Fahrzeugführer musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne zu ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 13:31

    POL-DA: Münster / B45: 400 Kilogramm schwere Rüttelplatte gestohlen

    Münster (ots) - In der Nacht von Mittwoch (3.12.) auf Donnerstag (4.12.) wurde ein Baustellencontainer an der Bundesstraße 45 in der Abfahrt Münster von bislang noch unbekannten Tätern ins Visier genommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge drangen die Kriminellen gewaltsam in das Innere des Baucontainers ein, der auf dem Baustellengelände in Fahrtrichtung Hanau ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren