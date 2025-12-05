PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht auf der L3112

Gernsheim (ots)

Am 04.12.2025 ereignete sich gegen 16 Uhr auf der L3112 zwischen Gernsheim und der Autobahnabfahrt AS Gernsheim der A67 ein Verkehrsunfall. Der Unfallgeschädigte befuhr die L3112 in Richtung Gernsheim, als ein Fahrzeug aus dem Gegenverkehr auf seinen Fahrstreifen geriet. Der Fahrzeugführer musste nach rechts ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne zu halten von der Unfallstelle.

Es wird darum gebeten, sich bei möglichen Hinweisen zum Unfallverursacher bzw. Unfallfahrzeug bei der Polizeistation Gernsheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Groß-Gerau
Polizeistation Gernsheim

Telefon: 06258-9343-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen

