POL-DA: Wald-Michelbach: Tina Krieger ist neue Schutzfrau vor Ort

Wald-Michelbach (ots)

Kriminaloberkommissarin Tina Krieger hat am 1. Dezember ihre neue Tätigkeit als neue Schutzfrau vor Ort (SvO) im Zuständigkeitsgebiet der Polizeistation Wald-Michelbach, zu der auch der Polizeiposten Hirschhorn gehört, übernommen. Bei der Polizeidirektion Bergstraße sind damit nun sieben Schutzleute vor Ort im Einsatz. In ganz Südhessen gibt es aktuell 32 Schutzleute vor Ort.

Mit Tina Krieger übernimmt eine erfahrene Schutzfrau die Belange der Bürgerinnen und Bürger in Wald-Michelbach. Die Kriminaloberkommissarin ist seit 1997 bei der Polizei und war in den vergangenen Jahren als Ermittlerin beim Heppenheimer Einbruchskommissariat K 21/22 tätig.

Tina Krieger lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern im Neckartal. In ihrer Freizeit ist sie aktives Mitglied im örtlichen Sportverein, betreibt gerne Kraftsport und fährt Mountainbike.

Die Schutzfrauen und Schutzmänner zeigen Präsenz und sind für die Bürgerinnen und Bürger in ihren Zuständigkeitsbereichen direkte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung mit örtlichen Vereinen und Institutionen wie Schulen und Kindergärten sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, sind die Schutzleute vor Ort ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei.

In Hinsicht auf die polizeiliche Kriminalprävention in den Bereichen der Gewaltprävention, des Jugendschutzes, der Förderung von Medienkompetenz und mit Blickrichtung auf Straftaten zum Nachteil älterer Menschen sind die SvO beratend tätig und unterstützen bei der Vermittlung spezieller Hilfsangebote.

Die Schutzfrau ist zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 06207/9405-17 erreichbar. Für die Aufnahme einer Strafanzeige steht ihnen darüber hinaus jederzeit die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zur Verfügung. In Notfällen wählen Sie bitte die Notrufnummer 110.

