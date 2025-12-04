PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: Tina Krieger ist neue Schutzfrau vor Ort

POL-DA: Wald-Michelbach: Tina Krieger ist neue Schutzfrau vor Ort
  • Bild-Infos
  • Download

Wald-Michelbach (ots)

Kriminaloberkommissarin Tina Krieger hat am 1. Dezember ihre neue Tätigkeit als neue Schutzfrau vor Ort (SvO) im Zuständigkeitsgebiet der Polizeistation Wald-Michelbach, zu der auch der Polizeiposten Hirschhorn gehört, übernommen. Bei der Polizeidirektion Bergstraße sind damit nun sieben Schutzleute vor Ort im Einsatz. In ganz Südhessen gibt es aktuell 32 Schutzleute vor Ort.

Mit Tina Krieger übernimmt eine erfahrene Schutzfrau die Belange der Bürgerinnen und Bürger in Wald-Michelbach. Die Kriminaloberkommissarin ist seit 1997 bei der Polizei und war in den vergangenen Jahren als Ermittlerin beim Heppenheimer Einbruchskommissariat K 21/22 tätig.

Tina Krieger lebt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern im Neckartal. In ihrer Freizeit ist sie aktives Mitglied im örtlichen Sportverein, betreibt gerne Kraftsport und fährt Mountainbike.

Die Schutzfrauen und Schutzmänner zeigen Präsenz und sind für die Bürgerinnen und Bürger in ihren Zuständigkeitsbereichen direkte Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Durch die täglichen Begegnungen auf der Straße, die Vernetzung mit örtlichen Vereinen und Institutionen wie Schulen und Kindergärten sowie die Teilnahme an lokalen Veranstaltungen, sind die Schutzleute vor Ort ein wichtiges Bindeglied zwischen der Bevölkerung und der Polizei.

In Hinsicht auf die polizeiliche Kriminalprävention in den Bereichen der Gewaltprävention, des Jugendschutzes, der Förderung von Medienkompetenz und mit Blickrichtung auf Straftaten zum Nachteil älterer Menschen sind die SvO beratend tätig und unterstützen bei der Vermittlung spezieller Hilfsangebote.

Die Schutzfrau ist zu den üblichen Bürozeiten unter der Rufnummer 06207/9405-17 erreichbar. Für die Aufnahme einer Strafanzeige steht ihnen darüber hinaus jederzeit die Polizeistation Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207/9405-0 zur Verfügung. In Notfällen wählen Sie bitte die Notrufnummer 110.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 09:51

    POL-DA: Erbach-Bullau: Zeitungszustellerin bedroht und bestohlen

    Erbach (ots) - Eine 40 Jahre alte Zeitungszustellerin wurde in der Nacht zum Donnerstag (04.12.), kurz vor 4.00 Uhr, in der Straße "Gelbe Heide" von zwei Unbekannten im Alter zwischen etwa 20 und 30 Jahren mit einem Taschenmesser bedroht und anschließend um einen geringen Geldbetrag bestohlen. Die Unbekannten sollen zuvor am Straßenrand eine missliche Lage ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 09:03

    POL-DA: Groß-Gerau: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck

    Groß-Gerau (ots) - Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der zeit zwischen Dienstag (02.12.), 17.00 Uhr und Mittwochmorgen (03.12), 8.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Darmstädter Straße ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 08:31

    POL-DA: Münster: Einbrecher hatten es auf Schmuck abgesehen / Kripo sucht Zeugen

    Münster (ots) - Bislang noch unbekannte Täter hatten es am Mittwochabend (3.12.) bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf Schmuck abgesehen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Kriminellen zwischen 6.15 Uhr und 21.15 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus in der Straße "Im Rüssel" ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren