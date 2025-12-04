POL-DA: Groß-Gerau: Wohnungseinbrecher erbeuten Schmuck
Groß-Gerau (ots)
Nach einem Einbruch hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit Hinweisen. In der zeit zwischen Dienstag (02.12.), 17.00 Uhr und Mittwochmorgen (03.12), 8.30 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus in der Darmstädter Straße ein. Die ungebetenen Besucher erbeuteten dort anschließend Uhren und Schmuck.
Das Einbruchskommissariat K 21/22 in Rüsselsheim ist unter der Rufnummer 06142/6960 zu erreichen.
