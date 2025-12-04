PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HP: Rimbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

In der Zeit von Montag (01.12.), 22:30 Uhr bis Dienstag (02.12.), 12:30 Uhr, wurde ein grauer VW Touran an der Front, vorne rechts, beschädigt. Das Fahrzeug war entgegengesetzt der Fahrtrichtung in der Mozartstraße in Rimbach abgestellt. Der Unfallverursacher prallte mit seinem Fahrzeug auf unbekannte Weise gegen den geparkten VW Touran und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 3000,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Berichterstatter: Anhölcher, PSt. Heppenheim

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Matthias Rau, PHK

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

