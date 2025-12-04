Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Rimbach: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Rimbach (ots)

In der Zeit von Montag (01.12.), 22:30 Uhr bis Dienstag (02.12.), 12:30 Uhr, wurde ein grauer VW Touran an der Front, vorne rechts, beschädigt. Das Fahrzeug war entgegengesetzt der Fahrtrichtung in der Mozartstraße in Rimbach abgestellt. Der Unfallverursacher prallte mit seinem Fahrzeug auf unbekannte Weise gegen den geparkten VW Touran und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 3000,- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Berichterstatter: Anhölcher, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell