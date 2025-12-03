Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Groß-Umstadt: Schulkind auf dem Schulweg von Auto erfasst und verletzt.

Groß-Umstadt (ots)

Am Mittwoch (03.12.) ereignete sich gegen 06:30 Uhr im Kreuzungsbereich Frießenbeuneweg und Georg-August-Zinn-Straße in Groß-Umstadt ein Verkehrsunfall, wobei ein 12-Jähriges Schulkind auf dem Schulweg verletzt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Mutmaßlich soll es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Kleintransporter mit Schulbus-Logo gehandelt haben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Dieburg unter der Telefonnummer 06071 / 96560 entgegen.

