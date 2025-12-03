Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth/Wald-Michelbach: Polizei und Kreis kontrollieren ÖPNV/Positives Fazit nach Überprüfung von zwölf Bussen

Fürth/Wald-Michelbach (ots)

Am Dienstag (02.12.) kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, in Zusammenarbeit mit der Abteilung ÖPNV und Mobilität des Kreises Bergstraße, zwölf Kraftfahrzeuge des öffentlichen Personennahverkehrs am Schulzentrum in Wald-Michelbach und am Bahnhof in Fürth. Insgesamt zogen die Kontrollkräfte ein positives Fazit. Sechs der zwölf Linienbusse konnten die Kontrolle ohne jegliche Beanstandung wieder verlassen.

Am Bahnhof in Fürth wurde von den Ordnungshütern ein 9-Sitzer festgestellt, welcher entgegen der Vorschriften nicht als Kraftfahrzeug im Linienverkehr kenntlich war. Es fehlten die Beschriftung zum Namen und Betriebssitz des Busunternehmens sowie das Zielschild und die Liniennummer. Letztlich war auch das mitgeführte Erste-Hilfe-Material nicht mehr zeitgemäß und nur bis vergangenen Juni gültig.

Bei einem Kraftomnibus, der für Schülerbeförderungen eingesetzt wurde, fehlte die entsprechende Beschilderung an der Stirn- und Rückseite. Weiterhin war die Frist zur Sicherheitsprüfung überschritten. Ansonsten wurden von der Polizei nur noch zwei fehlende Unterlegkeile bemängelt und zwei geringe technische Mängel festgestellt.

