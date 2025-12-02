Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kriminelle haben Stromkabel im Visier

Rüsselsheim (ots)

Ein auf einem Grünstreifen neben dem Gehweg zwischen Bonner Straße und Eisenbahnbrücke liegendes Stromkabel, geriet in der Nacht zum Dienstag (02.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter kappten etwa 60 Meter des Kabels und ließen es mitgehen. Insgesamt wird der Schaden nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf rund 6000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell