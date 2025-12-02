PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Kriminelle haben Stromkabel im Visier

Rüsselsheim (ots)

Ein auf einem Grünstreifen neben dem Gehweg zwischen Bonner Straße und Eisenbahnbrücke liegendes Stromkabel, geriet in der Nacht zum Dienstag (02.12.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter kappten etwa 60 Meter des Kabels und ließen es mitgehen. Insgesamt wird der Schaden nach gegenwärtigem Ermittlungsstand auf rund 6000 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
