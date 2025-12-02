Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Fahrrad und E-Scooter sichergestellt

Die Kriminalpolizei sucht den Eigentümer

Darmstadt (ots)

Bislang konnte noch niemand als Eigentümer der aufgefundenen Zweiräder identifiziert werden, weshalb die Polizei zum Vorantreiben der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise bittet.

Bereits am Donnerstag (3.10.), gegen 19:20 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie eine Person ein angeschlossenes Pedelec an sich nahm und anschließend zu einem abgestellten E-Scooter fuhr, bevor sie sich vom Ort entfernte. Die Streife konnte die Person stoppen und das Fahrrad, wie auch den E-Scooter sicherstellen. Bei dem Pedelec handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Giant, Modell Talone, in Orange, beim E-Scooter um ein Modell Xiaomi Pro Dual Suspension in Schwarz. (Bilder beigefügt)

Das Kommissariat 35 bittet den rechtmäßigen Besitzer oder Zeugen, die Hinweise zu den Fahrzeugen geben können, sich telefonisch unter 06151 / 969-0 zu melden.

