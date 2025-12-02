Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen/Darmstadt: Mehr als Elternabend - Einblicke in den Polizeiberuf

Infoabend für Interessierte mit Begleitpersonen im Polizeipräsidium Südhessen

Südhessen/Darmstadt (ots)

Die Polizei bietet interessierten Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern oder anderen wichtigen Bezugspersonen am 15. Dezember 2025 von 18 bis 21 Uhr im Polizeipräsidium Südhessen Einblicke in den vielfältigen Polizeiberuf. Die Veranstaltung richtet sich an Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse sowie an deren Eltern und andere wichtige Bezugspersonen, die bei der Berufswahl unterstützen sollen.

Im Rahmen der Veranstaltung erhalten die Teilnehmenden wertvolle Informationen zu den Voraussetzungen für eine Einstellung bei der Polizei Hessen sowie zu den Inhalten des dualen Studiums. Darüber hinaus werden spannende Einblicke in verschiedene Fachbereiche der Polizei gewährt, darunter das Diensthundewesen, Einsatztraining und die Spurensicherung.

Diese Veranstaltung bietet nicht nur eine einzigartige Möglichkeit, die beruflichen Perspektiven bei der Polizei kennenzulernen, sondern auch, sich einen umfassenden Eindruck von der Arbeitsumgebung und den vielfältigen Tätigkeiten der Polizei zu verschaffen. Auch Eltern und Begleitpersonen haben die Möglichkeit, sich über die Polizei als Arbeitgeber zu informieren und mehr über die Karrierechancen für ihre Kinder zu erfahren.

Anmeldung zur Veranstaltung:

Interessierte können sich bis spätestens 14. Dezember 2025 für die Informationsveranstaltung anmelden. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail an einstellungsberatung.ppsh@polizei.hessen.de.

Bei Anmeldung müssen die Voraussetzungen für das duale Studium bei der Polizei Hessen (https://karriere.polizei.hessen.de/voraussetzungen/) erfüllt oder deren Erfüllung angestrebt sein.

Für die Anmeldung sind folgende Angaben erforderlich:

- Name und Vorname

- Anschrift

- Geburtsdatum

- Mobiltelefonnummer

- (angestrebter) Schulabschluss

- Anzahl der Begleitpersonen (max. zwei)

Wichtig: Nur vollständig ausgefüllte Anmeldungen können berücksichtigt werden.

Nutzen Sie die Chance, sich umfassend über die Karrieremöglichkeiten bei der Polizei Hessen zu informieren und entdecken Sie Ihre Zukunft in einem spannenden und abwechslungsreichen Berufsfeld!

